Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó, mediante comunicado oficial, que otorgó un préstamo por 100 millones de pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de que la institución solicitara el recurso para atender compromisos financieros inmediatos.

De acuerdo con el comunicado, el recurso fue entregado en calidad de préstamo y bajo el compromiso de reintegro por parte de la universidad. La información oficial no especifica plazos, condiciones financieras ni el mecanismo mediante el cual se realizará la devolución.

El documento señala que este apoyo se suma a los 206 millones de pesos otorgados a la UASLP en noviembre de 2025.

Según el comunicado, el objetivo del préstamo es garantizar la continuidad de las funciones académicas y administrativas de la universidad. No se precisa si existen mecanismos de seguimiento público sobre el reintegro del recurso ni si el apoyo tendrá impacto en ejercicios presupuestales posteriores.

