logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

El Gobierno Estatal de San Luis Potosí brinda apoyo económico a la UASLP mediante un préstamo de 100 millones de pesos

Por Pulso Online

Enero 12, 2026 06:35 p.m.
A
Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó, mediante comunicado oficial, que otorgó un préstamo por 100 millones de pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de que la institución solicitara el recurso para atender compromisos financieros inmediatos.

De acuerdo con el comunicado, el recurso fue entregado en calidad de préstamo y bajo el compromiso de reintegro por parte de la universidad. La información oficial no especifica plazos, condiciones financieras ni el mecanismo mediante el cual se realizará la devolución.

El documento señala que este apoyo se suma a los 206 millones de pesos otorgados a la UASLP en noviembre de 2025.

Según el comunicado, el objetivo del préstamo es garantizar la continuidad de las funciones académicas y administrativas de la universidad. No se precisa si existen mecanismos de seguimiento público sobre el reintegro del recurso ni si el apoyo tendrá impacto en ejercicios presupuestales posteriores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP
Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

SLP

Pulso Online

El Gobierno Estatal de San Luis Potosí brinda apoyo económico a la UASLP mediante un préstamo de 100 millones de pesos

FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales
FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales

FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales

SLP

Redacción

Se pide a la ciudadanía revisar documentación y números de serie antes de adquirir un auto

Rechaza el PAN tarifazo de 15 pesos en el transporte público
Rechaza el PAN tarifazo de 15 pesos en el transporte público

Rechaza el PAN "tarifazo" de 15 pesos en el transporte público

SLP

Pulso Online

"No es un ajuste, es un golpe al bolsillo de las familias", señaló el diputado Rubén Guajardo

Desecha el TEESLP impugnación contra Ley Gobernadora
Desecha el TEESLP impugnación contra Ley Gobernadora

Desecha el TEESLP impugnación contra "Ley Gobernadora"

SLP

Samuel Moreno

Los magistrados determinaron que el análisis del asunto escapa de su ámbito de competencia