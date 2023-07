Gobierno puso tope al gasto de la consulta

Los 20 millones de pesos que se otorgarán al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para la elaboración del plebiscito para la municipalización de Villa de Pozos, se establecieron porque es el techo financiero que les ofreció el Gobierno del Estado, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Luis Fernández.

Es decir, no se tomaron en cuenta las necesidades que expresó la autoridad electoral, que como último monto planteó 23 millones de pesos para el ejercicio de los 55 inicialmente proyectados.

Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo en el Ceepac para la aprobación de los lineamientos para el plebiscito, el consejero electoral Juan Manuel Ramírez García, advirtió que si no se cuenta con la disposición presupuestal no podrán cumplir con el calendario y la convocatoria. “Si no se cuenta con ello, no se va a poder echar a andar diversos procedimientos o procesos, específicamente de adquisiciones, ya que tienen plazos establecidos en la Ley y nos veremos obligados a modificar plazos”.

Los representantes de los partidos Conciencia Popular, Óscar Vera y del PAN, Lidia Argüello, solicitaron a las y los consejeros explicar si con los 20 millones de pesos que les otorgará el Legislativo podrían llevar a cabo el proceso a prueba de amparos.

Un día después de que el PVEM aprobó otorgar al Ceepac 20 millones de pesos, el organismo planteó un ajuste presupuestal por 23.9 millones de pesos, pero el Congreso se mantiene con el monto propuesto.

“Todo el tema presupuestal puede tener ajustes al alza o a la baja en cualquier momento, dependerá de las actividades que se vayan generando. Si hubiera necesidad de incrementar, haríamos las gestiones para hacerlo”, indicó José Luis Fernández.

Agregó que este jueves por parte de la Jucopo comenzó el trámite para solicitar a la Sefin el monto, para que a la brevedad sea entregado al Ceepac.