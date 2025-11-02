logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCURSO DE DISFRACES

Fotogalería

CONCURSO DE DISFRACES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca

Sedesore y Seduvop valoran intervenciones en zonas siniestradas de la región huasteca junto a la JEC

Por Rubén Pacheco

Noviembre 02, 2025 03:34 p.m.
A
Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca

Una vez que cada dependencia inmiscuida en la rehabilitación de la región huasteca afectada por las inundaciones determine su participación, se definirá cómo aportarán financiamiento, dijo María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Refirió que la Sedesore sostuvo una reunión con la Junta Estatal de Caminos (JEC) y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), a fin de valorar cómo se definirán las intervenciones de cada una frente a las zonas siniestradas.

Matizó que, si bien siguen desarrollándose los estudios y verificaciones para conocer la situación de los municipios huastecos, existen algunas obras donde por la calidad o la temporalidad, la empresa ejecutora podría hacerse responsable a través de las fianzas.

"Primero vamos a revisar cuáles son las afectaciones de cada dependencia, y cada dependencia dentro de sus lineamientos o dentro de sus reglas de operación, tendrá que revisar cómo va a destinar ese recurso", enfatizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca
Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca

Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca

SLP

Rubén Pacheco

Sedesore y Seduvop valoran intervenciones en zonas siniestradas de la región huasteca junto a la JEC

UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual
UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

SLP

Rubén Pacheco

Juan Carlos Torres Cedillo aseguró que la Secretaría de Educación está dispuesta a intervenir si se solicita

Segam acumula 19 multas millonarias por mal manejo de rellenos sanitarios
Segam acumula 19 multas millonarias por mal manejo de rellenos sanitarios

Segam acumula 19 multas millonarias por mal manejo de rellenos sanitarios

SLP

Rubén Pacheco

El manejo inadecuado de residuos provoca multas millonarias a ayuntamientos de San Luis Potosí.

Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público
Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

SLP

Rubén Pacheco

La paridad de género se promueve con mayor presencia de mujeres al volante de taxis, una tendencia en crecimiento.