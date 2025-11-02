Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca
Sedesore y Seduvop valoran intervenciones en zonas siniestradas de la región huasteca junto a la JEC
Una vez que cada dependencia inmiscuida en la rehabilitación de la región huasteca afectada por las inundaciones determine su participación, se definirá cómo aportarán financiamiento, dijo María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).
Refirió que la Sedesore sostuvo una reunión con la Junta Estatal de Caminos (JEC) y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), a fin de valorar cómo se definirán las intervenciones de cada una frente a las zonas siniestradas.
Matizó que, si bien siguen desarrollándose los estudios y verificaciones para conocer la situación de los municipios huastecos, existen algunas obras donde por la calidad o la temporalidad, la empresa ejecutora podría hacerse responsable a través de las fianzas.
"Primero vamos a revisar cuáles son las afectaciones de cada dependencia, y cada dependencia dentro de sus lineamientos o dentro de sus reglas de operación, tendrá que revisar cómo va a destinar ese recurso", enfatizó.
