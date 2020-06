González Tovar no sabía que es dirigente del PRD

La representante única del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, la diputada María Isabel González Tovar, expresó que dicho instituto político no le ha notificado su inclusión en la dirigencia provisional colegiada local, pero su intención es seguir perteneciendo a las filas de este partido a pesar de su cercanía con la corriente política del "gallardismo".

"Mi partido no me ha notificado nada, todavía. Me enteré por los medios de comunicación que formo parte de esta lista, pero formalmente no he recibido ninguna notificación", mencionó.

A la pregunta de si en su ánimo está seguir perteneciendo a las filas del PRD, la legisladora respondió que "sí, por supuesto. Yo, desde que empezó este movimiento de personas que ingresaron al partido y que luego salieron de él para ingresar al Verde Ecologista, yo les expuse mi postura de quedarme en el PRD y hasta ahorita sigue siendo esa mi convicción".