Gráfico | Alcaldes ganan más que el gobernador, revela CO

Según la organización civil, al menos 10 presidentes municipales perciben más que Ricardo Gallardo

Por Pulso Online

Septiembre 23, 2025 12:30 p.m.
A
Gráfico: CO

Gráfico: CO

Una investigación de la organización civil Ciudadanos Observando reveló que al menos 10 presidentes municipales de San Luis Potosí perciben sueldos brutos mensuales superiores al del gobernador Ricardo Gallardo, cuyo ingreso oficial es de 91 mil 500 pesos.

El estudio comparativo fue elaborado con información obtenida mediante solicitudes de transparencia, la Plataforma Estatal y los tabuladores del Presupuesto de Egresos 2025.

La asociación señaló que casi la mitad de los municipios mantienen opacidad en la publicación de salarios. De los 59 ayuntamientos, 28 no cumplen con lo que marca la Ley Estatal de Transparencia o difunden cifras que no concuerdan con sus propios tabuladores.

Los alcaldes con sueldos más altos

Los cinco presidentes municipales con percepciones más elevadas son:

  • Mauricio Andrade, Tamasopo – 140,287 pesos

  • Óscar Márquez, Xilitla – 128,907 pesos

  • Rosa Angélica Martínez, Ciudad del Maíz – 114,260 pesos

  • Erick Giovanni Espino, Villa de Ramos – 108,333 pesos

  • Gumaro Verdín, Guadalcázar – 106,335 pesos

    • Además, el alcalde de Cerro de San Pedro, Ángel Nava Loredo, registra el sueldo más alto por habitante: gana 64,042 pesos brutos, lo que equivale a 12.68 pesos por cada uno de los 5,050 pobladores del municipio.

    Síndicos y regidores también con altos ingresos

    El reporte señala que los síndicos mejor pagados son los de San Luis Potosí capital, con 68,724 pesos mensuales. En tanto, los regidores de Villa de Reyes encabezan la lista con percepciones de 66,038 pesos.

    Urge replantear tabuladores

    Ciudadanos Observando advirtió que existen municipios con poca población pero con sueldos "desproporcionados e incongruentes", por lo que llamó a replantear de fondo la forma en que cada año se establecen los tabuladores salariales en los ayuntamientos.

