Sean "Diddy" Combs busca ser liberado antes de conocer su condena

Por El Universal

Septiembre 23, 2025 02:35 p.m.
A
Sean Diddy Combs busca ser liberado antes de conocer su condena

El rapero Sean "Diddy" Combs conocerá su sentencia el próximo 3 de octubre, tras ser declarado culpable de dos cargos de prostitución. Sin embargo, sus abogados solicitaron su liberación anticipada, argumentando que, al haber sido absuelto de los cargos más graves de trata sexual, merece una sentencia menor que la recomendación del departamento de libertad condicional, que contemplaba un máximo de más de siete años.
En su memorando, el equipo legal señaló que la carrera y reputación del rapero se han visto seriamente afectadas: "Ha cumplido más de un año en una de las cárceles más notorias de Estados Unidos, pero ha aprovechado al máximo ese castigo. Es momento de que el señor Combs regrese a su familia, para continuar su tratamiento y aprovechar al máximo el siguiente capítulo de su extraordinaria vida."
Los abogados también destacaron las difíciles condiciones en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, donde estuvo bajo vigilancia constante por riesgo de suicidio y con acceso limitado a alimentos saludables. Por ello, consideran que una sentencia de no más de 14 meses sería un "castigo justo".
El memorando incluyó más de 75 cartas de apoyo de familiares y amigos, entre ellas la de la rapera Caresha "Yung Miami" Brownlee, así como una carta de testigo de la exnovia Virginia "Gina" Huynh, quien previamente lo acusó de haberla agredido físicamente.
Combs aún enfrenta demandas de hombres y mujeres que lo señalan por conducta sexual inapropiada y otras actividades ilegales, todas negadas por él.
¿Indulto por parte de Trump?
A principios de agosto, se reveló que los abogados de Combs exploraban la posibilidad de un indulto presidencial por parte de Donald Trump.
El expresidente mencionó que analizaría el caso, aunque no lo seguía de cerca. Más tarde declaró: "Era muy amigo de él, me llevaba de maravilla y parecía una buena persona. Pero cuando me presenté como candidato, se mostró muy hostil. No nos gusta que las emociones nublen nuestro juicio, pero sus terribles declaraciones en mi contra hacen que esto sea más difícil."
Combs fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión, delitos que podrían haberlo llevado a cadena perpetua. Por los cargos de prostitución por los que fue hallado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años, 10 años por cada cargo.

