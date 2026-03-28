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Gráfico | Cierres viales en centro histórico por inicio de festival

La Policía Vial anunció que hay rutas alternas de ese este sábado por a tarde

Por Pulso Online

Marzo 28, 2026 04:19 p.m.
A
Gráfico | Cierres viales en centro histórico por inicio de festival

Con motivo de la inauguración del "Festival San Luis En Primavera", la Dirección General de Policía Vial de la SSPC capitalina, efectúa los siguientes cierres viales en inmediaciones de Plaza de los Fundadores a partir de las 16:00 horas de este sábado:

-Allende y Obregón

-Damián Carmona y Arista

-Venustiano Carranza e Independencia

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Rutas alternas:

-En dirección al oriente: Damián Carmona y Julián de los Reyes

-En dirección al poniente: Iturbide y avenida Reforma

-En dirección al norte: Guajardo y Damián Carmona

"Encontrarás presencia de oficiales de Policía Vial para control del tráfico, sigue indicaciones", recomendó la corporación.

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