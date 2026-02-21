Gremio prehospitalario bloquea carretera 57 para exigir avances en investigación

Integrantes del gremio prehospitalario realizaron la tarde de este sábado un cierre de los carriles centrales de la carretera 57, a la altura del hotel María Dolores, en dirección al distribuidor Juárez, para exigir avances en las investigaciones relacionadas con la muerte del oficial de Soledad, Jorge Olvera Pérez.

Bloqueo vial y afectaciones al tránsito

El bloqueo comenzó alrededor de las 16:30 horas, cuando paramédicos y trabajadores del sector se concentraron en la zona y colocaron unidades para impedir el paso vehicular en esa vía, una de las más transitadas de la capital potosina.

Las y los manifestantes señalaron que la movilización busca presionar a las autoridades para que informen sobre el estado de la investigación y se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento del oficial.

