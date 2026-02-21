Gremio prehospitalario bloquea carretera 57 para exigir avances en investigación
Integrantes del gremio prehospitalario cerraron carriles centrales de la carretera 57 para exigir avances en la investigación de la muerte del oficial Jorge Olvera Pérez.
Integrantes del gremio prehospitalario realizaron la tarde de este sábado un cierre de los carriles centrales de la carretera 57, a la altura del hotel María Dolores, en dirección al distribuidor Juárez, para exigir avances en las investigaciones relacionadas con la muerte del oficial de Soledad, Jorge Olvera Pérez.
Bloqueo vial y afectaciones al tránsito
El bloqueo comenzó alrededor de las 16:30 horas, cuando paramédicos y trabajadores del sector se concentraron en la zona y colocaron unidades para impedir el paso vehicular en esa vía, una de las más transitadas de la capital potosina.
Las y los manifestantes señalaron que la movilización busca presionar a las autoridades para que informen sobre el estado de la investigación y se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento del oficial.
