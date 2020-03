Grupos Provida rezan frente al Congreso para que no prosperen iniciativas sobre aborto legal

De acuerdo a vigilantes del recinto legislativo, alrededor de 50 personas se reunieron e hicieron oración a favor de que no avancen las iniciativas de interrupción legal del embarazo.

Sobre la reja de contención del inmueble, dejaron diversos mensajes escritos en hojas de papel, algunos dirigidos específicamente a los congresistas, como "Diputado potosino, no seas asesino" y otros para la población en general, como "Si pides no más muertes por Covid 19, sé congruente: No más muertes de inocentes. Di sí a la vida".

Una de las pancartas, en contraposición al reclamo de grupos feministas de acceder al derecho de decidir sobre su propio cuerpo, manifestaba: "Desde 2006 la ligadura de trompas y la vasectomía son gratuitas. Opta por una. Ese sí es tu cuerpo".

Después de realizar su protesta, más que nada de rezos y pancartas, el grupo se retiró sin haber entrado al edificio del Congreso o ser atendidos en torno a sus inquietudes por algún diputado o legisladora.

Las iniciativas para la interrupción legal del embarazo, luego de ser rechazadas en diversas comisiones, dependen del voto que los 27 congresistas pudieran emitir en sesión plenaria, aunque, de momento, este tipo de sesiones quedó suspendido hasta nuevo aviso por la contingencia en torno al Covid 19 que ya está presente en San Luis Potosí.

