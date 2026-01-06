Guadalupe Chávez asume como titular de Gobernación, confirma Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Dirección de Gobernación fue objeto de una reestructuración integral, como parte de una serie de ajustes administrativos que también alcanzaron a otras dependencias del gobierno estatal.

De acuerdo con el mandatario, los cambios implicaron una renovación casi total del personal y una modificación de fondo en la operación de áreas que, afirmó, no habían sido intervenidas en décadas.

En el caso de Gobernación, Gallardo Cardona detalló que el 80 por ciento del personal fue dado de baja y que el 20 por ciento restante fue reubicado en otras áreas al tratarse de perfiles administrativos, con lo que se concretó un relevo generalizado. Señaló que estos movimientos forman parte de una estrategia para reorganizar dependencias que, según dijo, requerían ajustes estructurales, al tiempo que rechazó versiones que ponían en duda el alcance de los cambios.

El gobernador indicó que, a partir de esta reconfiguración, la Dirección de Gobernación operará bajo la supervisión directa de la Secretaría General de Gobierno, como parte del nuevo esquema de control y seguimiento. Añadió que esta dependencia, al igual que otras áreas de la administración estatal, fue incluida en un proceso de revisión que derivó en la modificación de su integración y funcionamiento.

En este contexto, el Ejecutivo estatal confirmó que Guadalupe Chávez asumirá la titularidad de la Dirección de Gobernación, al señalar que su nombramiento se da en el arranque de esta nueva etapa administrativa. El mandatario sostuvo que con la designación se consolida el relevo interno y se da continuidad al proceso de reorganización anunciado.

Cabe recordar que Chávez fue destituida en marzo de 2023 de su cargo como responsable del área de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, luego de que se hiciera público un audio con expresiones discriminatorias dirigidas a docentes indígenas. En su momento, la SEGE confirmó su cese al considerar que dichas expresiones contravenían los principios del servicio público.

La actual designación de la funcionaria se formaliza ahora en un escenario distinto, marcado por los cambios administrativos impulsados por el Ejecutivo estatal en Gobernación y otras dependencias, como parte de una reestructuración general en el aparato gubernamental.