Ha suspendido Coepris 302 negocios de comida

De enero a la fecha se han realizado 7 mil 259 visitas de verificación a puestos ambulantes de alimentos y 9 mil 272 a establecimientos fijos de alimentos, lo cual ha dado como resultado la aplicación de 302 suspensiones a puestos ambulantes y establecimientos fijos, lo anterior lo dio a conocer José Antonio Carbajal, Coordinador del Departamento de Operación Sanitaria de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), de la Secretaria de Salud en el Estado.

Esto luego de dar a conocer que continúan las visitas a establecimientos a fin de verificar que en los procesos de venta se cumplan con la norma sanitaria correspondiente.

Señaló que durante las visitas sanitarias a los establecimientos ambulantes y fijos se verifica que las áreas se encuentren limpias y desinfectadas, que cuenten con los utensilios y equipo en buen estado y de material sanitario; que el personal porte con indumentaria adecuada: cofia, mandil y cubrebocas. Y que la refrigeración de los productos esté a temperaturas adecuadas de conservación, caliente mayor a 60° C y fríos a menos de -7° C, indicó el funcionario de Salud.

Aseguró que también se supervisa la materia prima respecto a las fechas de caducidad para que sean vigentes. El que el establecimiento fijo o semifijo cuente con agua clorada para lavado de manos y utensilios; que cumplan los espacios con la no venta de tabaco por unidad y que no haya exposición a humo de tabaco.

Además se vigila la no venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como el cumplimiento a las medidas generales sanitarias por la pandemia de Covid-19 y se da seguimiento a las medidas restrictivas por semaforización, esto es: no música en vivo, no juegos infantiles y aforo máximo de 70%, informó.

Durante las visitas se entrega a los comerciantes frascos de plata coloidal para la desinfección de frutas y verduras y gel antibacterial y cloro para la desinfección de agua utilizada para servicios.

Otro de los aspectos que se revisan es el relacionado a la ley de Control de Tabaco por lo que se supervisa que se dé cumplimiento a la prohibición de fumar dentro del establecimiento o en paso obligado de personas no fumadoras.