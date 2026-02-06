Halla IFSE inconsistencias por mil 830 mdp en cuentas de 2024

La revisión de las cuentas públicas 2024 dejó bajo observación más de mil 830 millones de pesos a todos los entres auditables por ley en San Luis Potosí.

La fiscalización a 112 entes derivó en 2 mil 743 acciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), resultados que fueron expuestos en la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.

Entre estas acciones se encuentran 248 pliegos de observaciones por 567 millones 566 mil 710 pesos con 53 centavos y 169 solicitudes de aclaración por mil 262 millones 855 mil 645 pesos con 92 centavos, derivadas de 178 auditorías practicadas —137 financieras y de cumplimiento, dos de cumplimiento y 39 de desempeño— que dieron origen a 178 informes individuales entregados al Congreso como parte del Programa Anual de Auditorías 2025 enfocado en el ejercicio fiscal 2024.

Del total de determinaciones emitidas por el IFSE también se desprenden 107 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; mil 387 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 810 recomendaciones; y observaciones con resarcimiento por 729 mil 517 pesos con 54 centavos, que en conjunto integran las 2 mil 743 acciones.

Las auditorías alcanzaron a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a organismos constitucionalmente autónomos; a municipios; y a organismos públicos descentralizados estatales y municipales.

En el Ejecutivo se realizaron siete auditorías a dependencias centralizadas, 25 a descentralizados y una a una empresa de participación mayoritaria; al Legislativo y al Judicial dos auditorías cada uno, y a organismos autónomos siete.

En el ámbito municipal se efectuaron 76 auditorías a ayuntamientos, 36 a organismos operadores de agua potable, 20 a sistemas DIF, una a un instituto municipal de planeación y una a un instituto municipal de vivienda. Como parte del proceso, las 112 entidades entregaron su cuenta pública en febrero de 2025 y el 1 de diciembre de ese año el IFSE remitió los informes al Congreso, tras lo cual la Comisión de Vigilancia dictaminó que el organismo actuó conforme a la ley.