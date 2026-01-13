Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)
Una parte de lo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco y otra será llevada a la UNAM
CIUDAD VALLES.- Un bioespeleólogo mexicoamericano encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.
Luis Espinasa, es doctor en Bioespelología por la Universidad Marista de Nueva York, y desde hace tres años estudia fauna de las cuevas de la Huasteca para sus trabajos académicos.
Junto con su sobrina -Sofía Espinasa- también profesional en esa materia, ha encontrado fósiles de fauna que vivió en la Huasteca durante la denominada Edad de Hielo, hace 12 mil años, aproximadamente.
Entre los fósiles localizados en una cueva de la Sierra de Tanchipa, se encuentran huesos petrificados de mamuts, perezosos gigantes, camellos y caballos, así como de un "lobo terrible", especies de enormes dimensiones que habrían visto su ocaso luego del deshielo y del contacto con el ser humano.
Parte del acervo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco, en la colonia Rotarios, cerca del parque Pípila.
Otra parte se irá a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con convenios realizados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Negó revelar las cuevas que contienen estos restos de épocas milenarias, porque son hipogeos verticales que pueden resultar peligrosos para una persona que no tiene los conocimientos de exploración ni de espeleología, según se informó.
