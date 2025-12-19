Han asegurado 239 animales al hampa
El año pasado las autoridades de seguridad pública no fueron las únicas que aseguraron armas y drogas a la delincuencia organizada en San Luis Potosí, pues la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), resguardó a 239 animales silvestres a las organizaciones delictivas.
La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros, precisó que la especie más rescatada correspondió a 100 ejemplares de cucaracha de Madagascar, las cuales se encontraban en buenas condiciones físicas y de salud en la capital potosina.
En tanto, las demás especies son: 21 alacranes; cinco ciempiés; cuatro mantis; cuatro culebras-sordas mexicanas; tres víboras de pestañas; tres salamandras-lengua hongueadas mexicanas; cuatro culebras de agua y cinco ranas de árbol de montaña. Todos asegurados en el municipio de San Luis Potosí.
Advirtió que, durante las intervenciones, los animales se encontraron en aparente y regulares condiciones físicas y de salud.
La Profepa atendió la solicitud de información con el folio 340024400047925, dando respuesta formal al peticionario, mediante el expediente PFPA/1.3/12C.6/01108-25 y el Oficio PFPA/1.3/12C.6/1909/2025.
De acuerdo con el artículo 117 de la Ley General de Vida Silvestre, el aseguramiento precautorio procederá, entre otras circunstancias cuando: no se demuestre la legal procedencia de los ejemplares, no se cuente con la autorización necesaria y exista un riesgo inminente de daño o deterioro grave a la vida silvestre.
