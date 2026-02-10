Harán ajustes a contenedores para reciclaje

El Ayuntamiento de San Luis Potosí realizará modificaciones en los contenedores soterrados de separación de residuos instalados en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y adaptarlos a los materiales que realmente recicla la población, informó el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera.

El funcionario explicó que aunque los espacios han sido utilizados de manera constante por la ciudadanía, uno de los compartimentos, destinado a envolturas, no ha tenido la respuesta esperada, por lo que será sustituido para la recolección de vidrio.

Además, se incorporará la captación de envases Tetra Pak, al considerar que este tipo de productos representa una mayor dificultad para su degradación y procesamiento si no se separa adecuadamente.

Actualmente, la ciudad cuenta con siete puntos de contenedores soterrados, entre ellos el ubicado en el Parque de Morales, sobre avenida Hernán Cortés, dos más en Himalaya y el centro de acopio de Casa Colorada, donde se reciben residuos previamente separados. A la par, en la Unidad Administrativa Municipal se mantiene un convenio con la empresa Recimetsa para la recolección de desechos electrónicos, esquema que ha permitido procesar alrededor de ocho toneladas mensuales de estos materiales y evitar que terminen en tiraderos clandestinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mendieta Rivera destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la cultura del reciclaje en la capital. Señaló que en Casa Colorada se reciben cada mes a cerca de dos mil estudiantes que participan en talleres y capacitaciones sobre separación de residuos, composta y cuidado ambiental, además de visitas a escuelas y colonias.