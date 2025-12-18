Hasta 40 quejas al mes recibe STPS contra empresas
Las inconformidades incluyen impagos, incumplimientos de seguridad social y maltrato por parte de empleadores
De manera mensual, se reciben entre 38 y 40 denuncias de trabajadores que acusan irregularidades en las empresas, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.
"Hay una serie de motivos, porque particularmente de la inconformidad de los propios trabajadores (sic). Por alguna circunstancia, por otra, por otra que tenemos que ventilar nosotros al seno de la mesa", expresó.
Refirió que los señalamientos provienen de empleados del sector automotriz, del manufacturero, turismo y pequeños negocios de todos los municipios del estado, por ejemplo, Xilitla, Tamazunchale, Aquismón, San Luis Potosí y de la parte norte de Matehuala.
En entrevista, expuso que las quejas en las municipalidades huastecas refieren el impago del salario mínimo y el incumplimiento de la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la capital, señalan malos tratos de los patrones, añadió.
