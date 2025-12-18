logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hasta 40 quejas al mes recibe STPS contra empresas

Las inconformidades incluyen impagos, incumplimientos de seguridad social y maltrato por parte de empleadores

Por Rubén Pacheco

Diciembre 18, 2025 12:46 p.m.
A
Hasta 40 quejas al mes recibe STPS contra empresas

De manera mensual, se reciben entre 38 y 40 denuncias de trabajadores que acusan irregularidades en las empresas, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

"Hay una serie de motivos, porque particularmente de la inconformidad de los propios trabajadores (sic). Por alguna circunstancia, por otra, por otra que tenemos que ventilar nosotros al seno de la mesa", expresó.

Refirió que los señalamientos provienen de empleados del sector automotriz, del manufacturero, turismo y pequeños negocios de todos los municipios del estado, por ejemplo, Xilitla, Tamazunchale, Aquismón, San Luis Potosí y de la parte norte de Matehuala.

En entrevista, expuso que las quejas en las municipalidades huastecas refieren el impago del salario mínimo y el incumplimiento de la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la capital, señalan malos tratos de los patrones, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Frente Nacional por las 40 horas cuestiona a la STPS-SLP

Pone en duda la efectividad de las inspecciones laborales

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hasta 40 quejas al mes recibe STPS contra empresas
Hasta 40 quejas al mes recibe STPS contra empresas

Hasta 40 quejas al mes recibe STPS contra empresas

SLP

Rubén Pacheco

Las inconformidades incluyen impagos, incumplimientos de seguridad social y maltrato por parte de empleadores

Ceepac mantiene adeudo de 16 mdp con el INE
Ceepac mantiene adeudo de 16 mdp con el INE

Ceepac mantiene adeudo de 16 mdp con el INE

SLP

Ana Paula Vázquez

El organismo aprobó un presupuesto para 2026 de 278.5 millones de pesos, cifra menor a lo que requiere

Paridad sí, imposición no: Morena cuestiona la "Ley Gobernadora"
Paridad sí, imposición no: Morena cuestiona la "Ley Gobernadora"

Paridad sí, imposición no: Morena cuestiona la "Ley Gobernadora"

SLP

Redacción

Rita Ozalia Rodríguez afirmó que respalda la paridad de género, pero no reformas que vulneren la Constitución

Concretan cambios en alcaldía de Soledad
Concretan cambios en alcaldía de Soledad

Concretan cambios en alcaldía de Soledad

SLP

Leonel Mora

Dos funcionarios de primer nivel renuncian en Soledad de Graciano Sánchez.