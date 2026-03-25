Hasta 6 toneladas al día recolectarán por la Fenae

Ante la alta afluencia prevista durante la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae), la Dirección de Servicios Municipales prevé un incremento en la generación de residuos en la plaza principal.

El titular del área, Antonio Zamarripa, detalló que durante los días del evento se estima la recolección de entre cinco y seis toneladas de basura diarias, cifra que podría variar dependiendo del artista o agrupación que se presente durante la noche.

Para atender la demanda, informó que se implementarán turnos de trabajo en la mañana, tarde y noche, con el objetivo de mantener en buenas condiciones el jardín principal. Asimismo, se colocarán cestos y botes de basura en distintos puntos para facilitar la correcta disposición de los residuos.

No obstante, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar evitando tirar plásticos y otros desechos en áreas verdes o en el suelo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, aseguró que estas labores no afectarán el servicio de recolección en otras zonas del municipio.

"Trabajaremos sábado y domingo de manera normal, reforzando las tareas en tres turnos. En las colonias, la recolección se mantendrá conforme a los calendarios habituales, sin ningún cambio", puntualizó.