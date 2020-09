Hasta muro de Face se llevan para "su" partido

Usuarios de la red social Facebook denunciaron que lo que era la página institucional de la Dirección de Cultura del ayuntamiento capitalino, "mutó" en un órgano de difusión de las actividades del Partido Verde Ecologista de México en San Luis.

En el proceso, se quedó con la mayoría de los 40 mil seguidores que atendían la página a anterior.

"Amigos, hoy noté que me apareció publicidad molesta del Partido Verde en mi Facebook", señala el testimonio de un usuario de la red social; "pero mi sorpresa fue al notar que no tenía la leyenda ´Publicidad´ debajo del nombre, por lo que entré a la página y me sorprendió ver que yo le di ´Me Gusta´???".

Luego señala que al consultar el historial de la cuenta, se percató de que había sido inscrita en octubre de 2011 como "Cultura San Luis", como difusora de las actividades de la Dirección de Cultura de la alcaldía capitalina.

El 20 de agosto del año pasado, el nombre de la página cambió a Tuna San Luis Potosí. Casi un año después, el 6 de agosto de 2020, se transformó en Tuna Verde San Luis Potosí.

El 10 de agosto siguiente cambió nuevamente para ser "Tuna Verde Ecologista San Luis Potosí" y al día siguiente fue "Tuna Partido Verde Ecologista de México San Luis Potosí". Y el 12 de agosto, quedó eliminada la palabra "Tuna", para quedar sólo como PVEM San Luis Potosí.

Así, en lugar de crear su propia cuenta, el PVEM potosino se apoderó de una página institucional del ayuntamiento, a la que tuvo acceso la familia Gallardo, principal impulsora del Verde aquí, y de sus seguidores.

En las respuestas a la revelación, los usuarios se quejan del "agandalle" y anuncian que dejarán de seguirla.

"Si hacen este tipo de tretas, ¿qué no harán cuando tengan el poder?", señala uno de los comentarios de inconformes.

Durante la transición entre esta y la anterior administración municipal, el gobierno de Xavier Nava se quejó de que no les fueron dejadas las contraseñas las cuentas de redes sociales que se habían creado desde hace años para difundir la labor de la alcaldía.