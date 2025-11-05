"Herencia maldita" incrustada en la UASLP busca conflicto: Gallardo

Si bien se mantiene la fecha del 14 de noviembre como plazo para pagar el adeudo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Gobierno del Estado, conminó a no generar "circunstancias especulativas", dado que el recurso está garantizado.

En entrevista, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que existe una buena relación entre la casa de estudios y la administración estatal, dado que no existe ninguna complejidad.

Sin embargo, reprochó la existencia de "gente" o personajes de la "herencia maldita" incrustados en la propia universidad, quienes buscan generar conflictos entre las dos instituciones gubernamentales.

"Su afán es que se pelee la Universidad con el gobierno, entonces no les vamos a dar el gusto", expuso el mandatario estatal.

Aparte, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, exhortó a no generar "circunstancias especilativas" o que "me dijo, le dije", porque la financiación se cubrirá, por lo tanto, "debe quedar muy claro", manifestó.

Asumió que desde el punto de vista financiero, la continuidad y funcionalidad de las instituciones públicas como la UASLP está garantizada.

"La información ya se las dio la secretaria de Finanzas, que es quien mantiene la finanzas estatales. Bueno, lo único que les puedo seguir insistiendo, es que nadie se preocupe", comentó.