Pago de gobierno a la UASLP no llegó en octubre

Hasta ayer martes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no había recibido pago alguno del adeudo que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado mantiene vigente, aunque la institución de educación superior no reportó, aún, afectaciones financieras por esta situación.

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la Universidad, habrá que esperar a la última fecha límite establecida por la administración estatal, el 14 de noviembre, para ver algún resultado de las conversaciones que se han desarrollado en los meses previos entre el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y funcionarios estatales como el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, y la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal.

Se aclaró que, desde el encuentro más reciente con esta última, no ha habido más reuniones para abordar el tema del adeudo por al menos 229 millones de pesos de la administración estatal para con la UASLP y que la fecha límite para obtener resultados sería alrededor del próximo 15 de noviembre.

De momento, la UASLP no ha reportado afectaciones presupuestales por la falta de pago de los apoyos estatales, aunque el Rector ya ha señalado que una de las preocupaciones más serias es que la Universidad tenga la capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones laborales de fin de año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí