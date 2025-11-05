Sin avance ni solución el conflicto en el ITSLP

En el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) hay poco o nulo avance en la solución de las exigencias del alumnado en cuanto a evitar que los conflictos entre directivos y trabajadores afecten la continuidad y calidad de las actividades académicas.

Luego de que el pasado lunes 27 de octubre las y los estudiantes inconformes colocaran mantas vinílicas de protesta en contra del descuido de los procesos de enseñanza, algunas de estas lonas aparentemente fueron retiradas, por lo que el alumnado ya planea otras formas de manifestar su inconformidad.

En la institución persisten los conflictos de docentes y trabajadores sindicalizados con los actuales funcionarios del plantel, el director José Diego Bárcenas Torres y el subdirector de Servicios Administrativos, Alejandro Ríos Olivos.

Aquel 27 de octubre, el estudiantado colocó mantas que decían: “¡No nos van a callar! El director quiere silenciarnos. Acusó a estudiantes de traer armas y asustó a nuestros padres para intimidarnos. ¡No te dejes engañar! Este no es un movimiento de maestros; es un movimiento de estudiantes cansados de sus pleitos y de que descuiden lo más importante: lo académico”.

Dichas mantas estudiantiles se colocaron al lado de las de índole sindical en las que se reclama al director, Diego Bárcenas, por la falta de transparencia en la asignación de plazas e interinatos, por violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a los reglamentos interiores del ITSLP y por desinformar sobre los gastos realizados en obras de infraestructura, entre otros temas.