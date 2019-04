Hijos aprovechan analfabetismo de padres para despojarlos de bienes: IEEA

Las personas analfabetas sufren despojos de propiedades por parte de familias, incluso de sus propios hijos, lamentó Helios Barragán Farfán, director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA).

Refirió que entre las causas para que las personas no se alfabeticen, se encuentra el machismo, pues los esposos no permiten que las cónyuges; no tener tiempo dado que deben laborar; no desean aprender español; y aspectos económicos.

De acuerdo con el funcionario estatal, en la entidad potosina existen 84 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, donde los únicos municipios con dos dígitos de analfabetismo son: Guadalcazar, Santa Catarina, Lagunillas, Aquismón y San Martín Chalchicuautla.

En entrevista, el directivo ahondó el referir que en la municipalidad de Aquismón hay "muchos" analfabetas, estimados en una población de 4 mil personas; en algunos casos se encuentran dispersos.

A su vez, indicó que en el municipio de Santa Catarina la estimación de ciudadanos analfabetas es de 700 personas, quienes residen en comunidades de 20 individuos, donde la mayoría son adultos de 60 años que hablan lengua xi úi.

"Hay, por ejemplo, adultos mayores que empiezan y e repente ya no quieren o ya no pueden y los abandonan. Hay que ir a buscarlos, hay que ir a convencerlos y esto nos lleva uno dos años", comentó.