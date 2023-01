Hombre de 35 años muere por covid en SLP

La Secretaría de Salud reporta este viernes 168 casos nuevos de covid, 113 detectados en la Jurisdicción Sanitaria I, de los cuales 103 pertenecen a la capital y 10 al municipio de Soledad; 15, en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; dos, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; ocho, en la Jurisdicción Sanitaria IV de Rioverde; 20, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; seis, en la Jurisdicción Sanitaria VI de Tamazunchale; dos, en la Jurisdicción Sanitaria VII de Tancanhuitz; y en personas residentes de otra entidad, uno caso nuevo.

Se registra una nueva defunción por Covid-19 en este día, por lo que la cifra aumenta a 7 mil 657 en el Estado. Este deceso, corresponde a un hombre de 35 años de edad, sin esquema de vacunación Covid, con diabetes, hipertensión, y enfermedad de inmunosupresión como factores de riesgo.

Sobre los estudios de nuevos casos, 100 son mujeres y 68 hombres en un rango de edad de 6 meses a 88 años. Para este día, 25 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales una requiere de respiración asistida.

Para disminuir los contagios por Covid-19 y otras enfermedades respiratorias haga uso del cubrebocas, es, junto al lavado de manos, ventilación de espacios, sana distancia y evitar aglomeraciones una medida efectiva para lograrlo, además de que en el Estado su uso es obligatorio, las medidas sanitarias de prevención deben ser práctica de vida.

Si tiene hijas o hijos de 5 a 11 años de edad, del 13 al 16 de enero se estarán aplicando primeras y segundas dosis de pfizer pediátrica contra Covid-19 en las Unidades de Medicina Familiar del IMSS No. 45 en Av. Industrias 105, en la No. 47 en Valentín Amador, en el Hospital General de Zona No. 1 en Tomasa Esteves y en el Hospital Regional Militar en Coronel Ontañón 153 de 10:00 a 17:00 horas.