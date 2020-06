Hospital del ISSSTE "bomba de tiempo" por coronavirus

Si bien se dota de equipo de protección, la determinación de establecer el Hospital General del ISSSTE, ubicado en la calle Carlos Diez Gutiérrez, como institución mixta de la COVID-19, fue errónea, pues la reciente remodelación evidenció desperfectos, existe inadecuada organización de las áreas, al grado que para colocarse el traje protector dicha acción se realiza en un pasillo. Por ello, el nosocomio es "una bomba de tiempo", denunció personal de salud de esa institución.

Entre las deficiencias, desglosaron que no hay filtros sanitarios de entrada para área de aislamiento, carencia de equipo biomédico, ventiladores, monitores, bombas de infusión, así como insuficiencia de recursos humanos, por ejemplo, médicos intensivistas. "Definitivamente no tiene la infraestructura para ser Covid. Eso es definitivo, pero al final de cuentas ni siquiera son decisión del director. Por más explicaciones que da (el director) a México, que no hay manera de cambiar", asentaron.

De acuerdo con los trabajadores consultados, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, hasta el momento un total de 14 enfermeras han resultado infectadas con el virus SARS-Cov-2, una de ellas se encuentra hospitalizada de gravedad.

Precisaron que algunas se reportan estables en sus hogares con el confinamiento respectivo, dos requirieron hospitalización, pero ya están en el proceso de recuperación, y la citada trabajadora en estado grave.