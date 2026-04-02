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Hoteles en SLP, con baja ocupación por caída empresarial

Se mantiene entre 40 y 42 por ciento.

Por Redacción

Abril 02, 2026 01:49 p.m.
A
Hoteles en SLP, con baja ocupación por caída empresarial

La ocupación de hoteles en San Luis Potosí se mantiene entre 40 y 42 por ciento, un nivel que refleja la desaceleración del turismo de negocios en la entidad. La situación se ve agravada por la dependencia del sector hacia la industria automotriz, que genera cerca del 80 por ciento de los visitantes corporativos.

Iván Chávez Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del estado (AMHM), explicó que la llegada de huéspedes ligados a reuniones y traslados de empresas se ha reducido considerablemente. "San Luis depende en un 80 por ciento del turismo ligado a la industria automotriz, y en este momento no se está generando el desplazamiento de huéspedes como en otros periodos", señaló.

Aunque expansiones y nuevas plantas industriales pueden generar aumentos temporales en la ocupación, estos son picos que no se sostienen. La actividad regular de las empresas mantiene una demanda constante pero más moderada, indicó Chávez Sandoval.

Explicó que, durante Semana Santa y Pascua, la ocupación podría descender aún más, entre 35 y 40 por ciento, debido a que las y los viajeros suelen buscar destinos de descanso. El turismo recreativo podría sumar hasta 15 puntos porcentuales, pero aún así alcanzar 50 por ciento de ocupación se ve complicado.

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Factores como la percepción de inseguridad en carreteras y acontecimientos recientes a nivel nacional también han incidido en la reducción de visitantes, alertó Chávez Sandoval, quien consideró que estos elementos complican la recuperación inmediata del sector.

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