Huyen del fuego en Mexquitic

Los incendios de pastizales que se han desatado en Mexquitic de Carmona durante las últimas horas amenazan ya a la población y a las viviendas de varias comunidades del vecino municipio.

Incendios detectados y amenaza a comunidades

Ayer por la tarde, el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) presentó imágenes satelitales en las que se observaban 35 puntos de calor en el municipio, cerca de localidades pobladas.

En el terreno, algunos pobladores abandonaban sus viviendas ante la cercanía del incendio, retirando algunas de sus pertenencias; mientras que decenas de elementos de varias dependencias federales, estatales y municipales lo combatían.

Evacuaciones y zonas afectadas

El más reciente incendio de pastizales se detectó en Paso Blanco, el fuego era tan cercano que algunas viviendas fueron desalojadas en Los López.

El fuego también invadió el Cerrito de Maravillas y, según el reporte de los vecinos que solicitaban auxilio, el incendio, avivado por el viento y la hierba seca, ya estaba muy cerca de viviendas en las comunidades de Cruces, Carmona, Milpillas, Picacho y La Campana, en donde el avance del fuego obligó a combatientes del fuego y a los pobladores a huir de la zona.

Acciones de autoridades y estado actual

Brigadistas de distintas corporaciones de Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal, la Segam, la Comisión Nacional del Agua, policías municipales y voluntarios se mantienen en las labores de control y sofocación, mientras la humareda es visible desde la zona metropolitana.

El Ejido Mexquitic gestiona ante los restantes comisariados ejidales el permiso para usar agua de la presa Álvaro Obregón, para tratar de contener el incendio.

Hasta el momento, no se han reportado muertes o lesiones por el fuego.

Pese a la información difundida por la Conabio de los puntos de calor activos, un comunicado del gobierno del estado emitido a las 7:28 aseguraba que en el 70% de la zona el fuego estaba controlado, y en la mitad, el fuego estaba en proceso de liquidación.

Minutos después, otro boletín estatal señalaba que el fuego estaba controlado, sin establecer el grado de control.