IFSE acumula citatorios contra extesorero de Santo Domingo

El extesorero municipal de Santo Domingo, Miguel Ángel Torres Estrada, fue nuevamente citado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), acumulando tres llamados en lo que va de 2026, luego de que el organismo abrió dos nuevos procedimientos de responsabilidad administrativa en su contra.

Los nuevos expedientes corresponden a los procesos IFSE AEAJ-CS-PRA-31/2024, con audiencia programada para el 11 de mayo, y IFSE AEAJ-CS-PRA-52/2024, fijado para el 25 del mismo mes. El primero deriva de la investigación ASE-AEAJ-CDI-INV-MPIO-36/2017, mientras que el segundo está vinculado al expediente ASE-AEAJ-CDI/INV-RFPF-MPIO-053/2018, ambos relacionados con la revisión del manejo de recursos públicos y posibles responsabilidades administrativas en el ámbito municipal.

En la misma publicación de edictos, el IFSE también citó a Iván Raziel Sanjuán Monrreal, exgerente administrativo del organismo operador de agua de Ciudad Fernández en 2018, quien deberá comparecer el próximo 18 de mayo dentro del expediente IFSE AEAJ-CS-PRA-41/2024, derivado de la investigación ASE-AEAJ-CDI-INV-OPA-MPIO-031/2018.

Asimismo, fue incluido Edgar Adán Tiscareño Álvarez, expresidente municipal de Villa de Ramos durante el periodo 2015-2018, citado para audiencia inicial el 25 de mayo dentro del expediente IFSE AEAJ-CS-PRA-52/2024, relacionado con la investigación ASE-AEAJ-CDI/INV-RFPF-MPIO-053/2018.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN IFSE iniciará auditorías a cuentas públicas 2025 Desde el 27 de marzo comenzará la notificación de auditorías a cuentas públicas

De acuerdo con los edictos publicados en el Periódico Oficial del Estado (POE), los exservidores públicos deberán rendir declaración, ya sea de forma escrita o verbal, y podrán presentar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa. El IFSE precisó que los involucrados cuentan con el derecho a no autoincriminarse, así como a disponer de defensa particular o de oficio durante el desarrollo de los procedimientos.