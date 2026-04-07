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IFSE acumula citatorios contra extesorero de Santo Domingo

Miguel Ángel Torres suma tres llamados en 2026; también citan a exfuncionarios de Ciudad Fernández y Villa de Ramos

Por Ana Paula Vázquez

Abril 07, 2026 02:11 p.m.
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IFSE acumula citatorios contra extesorero de Santo Domingo

El extesorero municipal de Santo Domingo, Miguel Ángel Torres Estrada, fue nuevamente citado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), acumulando tres llamados en lo que va de 2026, luego de que el organismo abrió dos nuevos procedimientos de responsabilidad administrativa en su contra.

Los nuevos expedientes corresponden a los procesos IFSE AEAJ-CS-PRA-31/2024, con audiencia programada para el 11 de mayo, y IFSE AEAJ-CS-PRA-52/2024, fijado para el 25 del mismo mes. El primero deriva de la investigación ASE-AEAJ-CDI-INV-MPIO-36/2017, mientras que el segundo está vinculado al expediente ASE-AEAJ-CDI/INV-RFPF-MPIO-053/2018, ambos relacionados con la revisión del manejo de recursos públicos y posibles responsabilidades administrativas en el ámbito municipal.

En la misma publicación de edictos, el IFSE también citó a Iván Raziel Sanjuán Monrreal, exgerente administrativo del organismo operador de agua de Ciudad Fernández en 2018, quien deberá comparecer el próximo 18 de mayo dentro del expediente IFSE AEAJ-CS-PRA-41/2024, derivado de la investigación ASE-AEAJ-CDI-INV-OPA-MPIO-031/2018.

Asimismo, fue incluido Edgar Adán Tiscareño Álvarez, expresidente municipal de Villa de Ramos durante el periodo 2015-2018, citado para audiencia inicial el 25 de mayo dentro del expediente IFSE AEAJ-CS-PRA-52/2024, relacionado con la investigación ASE-AEAJ-CDI/INV-RFPF-MPIO-053/2018.

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