IFSE detecta irregularidades en auditoría al Implan

El informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024 del Instituto Municipal de Planeación (Implan) realizado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) de San Luis Potosí identificó diversas observaciones administrativas y financieras, algunas de las cuales, no fueron solventadas por el organismo durante el proceso de revisión.

Entre los principales señalamientos se encuentran inconsistencias en materia normativa, contable y fiscal, así como posibles afectaciones al patrimonio del instituto derivadas de pagos por recargos y actualizaciones.

Una de las observaciones corresponde a la falta de actualización del Manual para la Elaboración de los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones de los servidores públicos. El documento revisado contenía información correspondiente al ejercicio 2021 y no se acreditó su actualización ni publicación conforme a la normativa vigente.

Por este motivo, el IFSE emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control investigue posibles irregularidades de servidores públicos que omitieron gestionar dicho proceso.

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Otra observación se relaciona con el registro de ingresos por concepto de remanentes por un monto de 1 millón 760 mil pesos. La auditoría determinó que el Implan no expidió comprobantes con requisitos fiscales por ese recurso y que el argumento del organismo, que lo consideró un movimiento presupuestal derivado de ahorros de ejercicios anteriores, no se ajusta a los criterios contables establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Ante ello se emitió una recomendación para que el instituto corrija las inconsistencias en sus registros contables y garantice que sus estados financieros reflejen cifras correctas.

El informe también detectó pagos extemporáneos de obligaciones fiscales. En el caso del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal ante la Secretaría de Finanzas estatal, el retraso generó recargos y actualizaciones por mil 544 pesos.

La auditoría presume un probable daño al patrimonio del organismo por ese monto, por lo que se emitió un pliego de observaciones y se solicitó el reintegro del recurso.

Una situación similar ocurrió con las declaraciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria. Algunas fueron entregadas fuera de tiempo, lo que derivó en pagos adicionales por recargos y actualizaciones por 4 mil 856 pesos.

Al no acreditarse el reintegro de estos recursos, también se emitió un pliego de observaciones por el posible perjuicio económico al instituto.

En contraste, la auditoría determinó que en otros rubros como servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y adquisiciones, el organismo cumplió con la normatividad aplicable, al presentar documentación comprobatoria, contratos y expedientes de personal que respaldan las operaciones revisadas.

Asimismo, el sistema de control interno del instituto obtuvo un nivel de cumplimiento de 92.2 por ciento, considerado satisfactorio por los auditores.