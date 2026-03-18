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IFSE iniciará auditorías a cuentas públicas 2025

Desde el 27 de marzo comenzará la notificación de auditorías a cuentas públicas

Por Redacción

Marzo 18, 2026 10:58 a.m.
A
Auditorías iniciarán el 27 de marzo

Auditorías iniciarán el 27 de marzo

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) notificará a partir del 27 de marzo a 112 entes obligados el inicio de auditorías a las cuentas públicas 2025, que se desarrollarán durante 2026.

De acuerdo con un comunicado del organismo, en total se llevarán a cabo 180 auditorías: 141 financieras y de cumplimiento, una de cumplimiento y 38 de desempeño y cumplimiento, en los tres poderes del Estado.

El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que la notificación formaliza el arranque de los procesos de revisión e hizo un llamado a los funcionarios a actuar con responsabilidad y transparencia en el manejo de recursos públicos.

Según lo informado, 20 municipios, cinco organismos operadores de agua, seis sistemas municipales DIF, un organismo autónomo, un organismo descentralizado estatal y el Poder Legislativo serán sujetos a doble auditoría, tanto financiera como de desempeño.

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El instituto detalló que en la siguiente etapa se aplicarán procedimientos de auditoría e inspecciones físicas en sedes administrativas y en obras públicas ejecutadas durante 2025.

Posteriormente, se emitirán cédulas de resultados preliminares y se realizarán reuniones con las entidades auditadas para revisar las observaciones.

El IFSE indicó que la selección de entes a auditar se basa en criterios como el presupuesto ejercido, mecanismos de control interno, riesgos identificados, observaciones de ejercicios anteriores, cumplimiento de objetivos y denuncias.

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