IFSE no cubrirá vacantes por jubilación

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que el organismo dejó de reponer plazas sindicalizadas que quedan vacantes por jubilación, debido al alto costo que representan para la nómina.

Explicó que cada plaza sindicalizada de nivel 13 implica un gasto mensual cercano a los 65 mil pesos para el Estado. "Son muchos y a veces son perfiles de abogados especializados, personal de confianza que en su momento fueron sindicalizados por diversas dependencias, amistades o compromisos que vinieron a abultar esta nómina", señaló.

Agregó que la posibilidad de una reforma a la Ley de Pensiones ha generado inquietud entre las y los trabajadores y un incremento en las jubilaciones. Sin embargo, los espacios que se liberan no se han repuesto. En algunos casos se contrata personal por honorarios, pero en otros simplemente se ajustan las cargas de trabajo con los empleados existentes.

"A veces insostenible para todos nosotros las dependencias jugar con nuestro presupuesto para tener pues personas que no solamente vayan de 8 a 3, sino que se queden la jornada completa cuando haya que trabajar, cuando haya que salir fuera, es un tema de fiscalización", mencionó.

Lecourtois López indicó que, a diferencia de otros estados, el IFSE optó por no otorgar más plazas sindicalizadas y priorizar contrataciones de confianza para tareas de auditoría y fiscalización, con el fin de evitar cargas burocráticas.

En cuanto al incremento salarial, precisó que el Gobierno del Estado otorgó al rededor de un 3 por ciento en acuerdo con el sindicato, pero el IFSE aplicará únicamente un 2% al no contar con presupuesto suficiente. Este ajuste será generalizado para personal de confianza, honorarios y sindicalizados, sin carácter retroactivo.

Pide IFSE 311 mdp para 2026

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) contará con 311 millones 182 mil pesos en 2026, luego de que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado aprobara por unanimidad la propuesta del organismo. El aumento equivale a un 3.7 por ciento respecto al presupuesto de este año.

La mayor parte del presupuesto se destinará a salarios y prestaciones, que representan alrededor del 90 por ciento del gasto total. Rodrigo Lecourtois López, titular del IFSE, aseguró que también se beneficiará al personal contratado por honorarios, quienes recibirán un ajuste del 2 por ciento en sus percepciones, cumpliendo con solicitudes previas de legisladoras.

"Este modelo reconoce las habilidades empíricas desarrolladas en el ámbito laboral y, mediante un acompañamiento académico de dos meses, los participantes podrán presentar evaluaciones, recibir resultados ? concluir su titulación en un corto plazo", señaló.

El funcionario señaló que uno de los retos financieros más importantes es el creciente número de jubilaciones, que encarece la nómina debido a los altos sueldos de algunas plazas sindicalizadas, que superan los 65 mil pesos. Para manejar esta situación, el IFSE optará por contrataciones de confianza o por honorarios, evitando nuevas plazas sindicalizadas.

En cuanto al desglose del presupuesto, más de 290 millones se asignarán a servicios personales. Materiales y suministros subirán de 1.1 a 3.8 millones de pesos, y los servicios generales casi se duplicarán, al pasar de 8 a 16.5 millones. Los rubros de bienes muebles, inmuebles, intangibles e inversión pública no tendrán recursos asignados.