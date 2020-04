Impiden un sepelio con mariachis

Más de cuarenta minutos tuvo que esperar el cuerpo de una persona que perdió la vida y sus deudos al exterior del panteón del Saucito para poder ingresar a donde será su última morada, ya que las autoridades del camposanto prohibieron el ingreso de conjuntos musicales al camposanto.

De acuerdo a algunas de las personas que acompañaban al fallecido, la larga espera fue provocada por las autoridades del cementerio quienes aseguraron que derivado de la contingencia era imposible que el contingente ingresara al campo santo con la compañía de un mariachi lo que obligo a los deudos a permanecer en el exterior mientras el mariachi tocaba y terminaba el tiempo por el cual la familia del difunto los había contratado.

"Pues nos dijeron que no podíamos entrar con mariachi, si podíamos entrar toda la bola con el cuerpo, pero no el mariachi, esto se me hizo un poco ridículo", manifestó uno de los integrantes del contingente.

Cabe hacer mención que mientras el conjunto musical tocaba, los familiares del difunto permanecían reunidos al exterior de la puerta del antiguo cementerio sin protección alguna y sin apego a las normas establecidas por la Secretaria de Salud en el Estado en cuanto a la sana distancia.