Implementa IMSS San Luis Potosí consulta médica digital para beneficio de la derechohabiencia

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí implementa el programa Consulta Médica Digital que consiste en otorgar atención médica en tiempo real a derechohabientes con padecimientos crónicos y que cursen un adecuado control de los mismos.

Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, titular del IMSS en San Luis Potosí, indicó que con la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas es posible acercar los servicios médicos a las y los derechohabientes del Instituto. Este método consiste en consultar en tiempo real a través de una videoconferencia utilizando una plataforma digital instalada en dispositivos móviles o equipos de cómputo.

Expuso que el principal beneficio para las y los pacientes consiste en disminuir el tiempo de traslado para ser atendidos y ser valorados por el médico familiar y especialidad de segundo nivel.

Este mecanismo también da seguimiento a personas con COVID-19, "con estas acciones contribuimos a cortar cadenas de contagio de la enfermedad, pues el paciente tiene contacto con personal médico desde su casa", indicó.

La consulta médica digital se encuentra disponible en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, 2, 45, 47 y 51, ubicadas en la capital potosina. La UMF No. 3, en el caso de Ciudad Valles; en Matehuala, UMF No. 10. En los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, 2 y 50, así como el HGZ No. 6 de Ciudad Valles, en las especialidades de Ortopedia, Psiquiatría, Psicología y Neurología.

Garrido Rojano subrayó que en este esfuerzo institucional participa personal de la Coordinación de Informática y de Prestaciones Médicas, quienes han encabezado acciones de capacitación de personal, seguimiento y ejecución técnica del proyecto para lograr su implementación de manera óptima.

Expuso que la importancia de incorporar las tecnologías de la información a la atención médica que brinda la institución, contribuye a fortalecer las medidas de prevención, además de garantizar la atención de forma oportuna y acelera la puesta en marcha del tratamiento de enfermedades.

Por último, expuso que para tener acceso a este nuevo programa las y los derechohabientes pueden acudir a la unidad a la que se encuentran adscritos donde personal médico proporcionará la información necesaria y apoyo para habilitar la plataforma en el equipo móvil o cómputo.