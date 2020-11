"Imposiciones le han hecho mucho daño al partido", dice Sonia Mendoza

Al iniciar su precampaña para visitar y presentar sus propuestas a los panistas de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz reiteró su compromiso de hacer una campaña interna de altura y garantizó, que ella siempre será un factor de unidad para el panismo potosino.

"Esta campaña tiene que ser de altura, que los panista escuchen propuestas, es lo mínimo que merece la militancia y San Luis Potosí. Los panistas demostraremos que tenemos mística y que sabemos estar unidos", expresó.

Estamos tocando puertas y los corazones de los panistas, con el compromiso de fortalecer la unidad y en estos tiempos difíciles cuidando mucho la salud, por eso iremos casa por casa a visitarlos y presentar nuestras ideas, para hacer de San Luis Potosí un mejor lugar para vivir.

"Estoy preparada, he venido trabajando durante muchos años, conozco las cuatro zonas del estado por qué he caminado sus calles y tocado a su puerta varías veces. He recorrido nuestro estado como ningún panista lo ha hecho", agregó.

Sonia Mendoza inició su campaña en San Luis Potosí en el Barrio de Santiago, donde escuchó e intercambió puntos de vista con militantes panistas en la calle Mariano Matamoros. Más tarde, seguirá visitando a panistas de Mexquitic y de Soledad de Graciano Sánchez.

"Estoy preparada y espero su apoyo, los panistas somos mujeres y hombres que creemos en la libertad y en el respeto; creemos en la capacidad de decidir de manera libre sin aceptar imposiciones, que mucho daño le han hecho a nuestro partido", acotó.

Finalmente, Mendoza Díaz dijo que "la tarea es que todos los militantes de Acción Nacional conozcan nuestras propuestas, nuestro mensaje es de unidad, con un discurso que nos acerque. Es la ruta que hemos trazado y a la que estamos invitando a todos los militantes de Acción Nacional", concluyó.