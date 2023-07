Improvisa autoridad con elementos de la GN en carreteras

Los gobiernos actuales están improvisando, y en ocasiones están mandando a la carretera a elementos que no conocen de ella, porque tienen otro proceso formativo, advirtió el exsecretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Naya Guerrero, quien agregó que actualmente, no pueden realizar un peritaje de la misma forma que aquellos que tenían la experiencia de las generaciones de más de 80 años de la Policía Federal.

En entrevista, el también fundador de la Academia Superior de Seguridad Pública, que en un principio capacitó a la Policía Federal de Caminos, luego a las divisiones de la Policía Federal y ahora a la Guardia Nacional, dijo que se ha desnaturalizado al Ejército y “se ha perdido la oportunidad de aprovechar la experiencia de las corporaciones que fueron acumulando décadas de experiencia”.

Cuestionado acerca de la queja de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas por los robos y asaltos que sufren en las carreteras, Miguel Naya dijo que la contención era efectiva, y para un resultado exitoso, no solo era una fortaleza la capacitación, sino la experiencia de 70, 80 o 90 años, de solucionar, de prevenir, atender y auxiliar.

Ahora, dijo, los gobiernos actuales están improvisando, y no tienen la culpa los elementos de la Guardia Nacional porque a ellos los mandan y obedecen, son soldados, son leales y tienen que cumplir con lo que le se les ordena, pero no conocen las materias.

El exjefe policiaco advirtió que las políticas de Seguridad Pública actuales han desnaturalizado al Ejército, y en carreteras no es que no quieran, sino que no saben trabajar y no saben cómo evitar los asaltos, las vejaciones que hay y los accidentes.