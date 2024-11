Acusan de mano negra en proceso electoral del PAN

Diputada panista denuncia “mano negra” en la elección del método de renovación de la dirigencia del blanquiazul; anuncia impugnaciones.

María Aranzazú Puente Bustindui, legisladora panista, aseguró que fueron múltiples irregularidades dentro del procedimiento; sólo serán 90 consejeros los que voten en vez de abrirla a toda la militancia. Señaló que se preparan impugnaciones y recursos legales para invalidar el amañado proceso.

“El día de ayer estuvimos reunidos en la comisión, la verdad es que fue muy triste el ver cómo se está llevando el proceso por parte de la dirigencia estatal. Está plagado de irregularidades, donde hicieron mención también que había duplicidad de actas”, comentó.

Denunció que ha habido mano negra dentro del proceso y que la decisión tomada no refleja la decisión real de los comités municipales. Puente Bustindui también señaló que el dictamen para seleccionar el método de renovación no fue circulado en tiempo y forma con los integrantes de la Comisión Permanente Estatal del PAN.

“No querían recibir actas si las traían terceras personas, que porque los desconocían, no saben quién eran, si eran válidas. Hacer referencia también a que no son autoridad competente para dictaminar esto, ellos no son peritos en la materia. Quien tiene que dictaminar la validez de éstas es realmente el Comité Ejecutivo Nacional”, señaló Aranza Puente.

Insistió en la necesidad de abrir la elección a toda la militancia, reiterando que el proceso estuvo “completamente viciado” y que hubo “un autoritarismo impresionante por parte de la dirigencia”.

“No podemos cerrar esta contienda nada más a 90 personas, porque muchas de ellas, como lo han manifestado, dependen económicamente también del comité o de otros intereses”, señaló Aranzazú Puente.