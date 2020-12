Impulsan activistas y autoridades iniciativa para que delitos de odio sean de tipo penal

La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FGESLP) en coordinación con integrantes de la comunidad LGBTTIQA+, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), informaron que el pasado 11 de diciembre del 2020 fue presentado ante el Congreso del Estado, una iniciativa ciudadana con el objetivo de crear como tipo penal autónomo el delito de odio, ampliar el concepto de discriminación y sancionar el daño en las cosas por el mismo motivo.

Pablo Alvarado Silva, Fiscal Especializado aseguró que se llevaron a cabo mesas de trabajo para realizar la propuesta de modificación al Código Penal, ya que gracias a la experiencia de los implicados se llegó a la conclusión de la necesidad de visibilizar y sancionar estos delitos que cuentan con características específicas.

"Llevamos a cabo opiniones técnicas a efecto de visibilizar el delito por odio en temas relacionados con homicidio, lesiones, con daños, ya que es importante establecer que algunos de estos delitos encuentran su génesis en expresiones que se generan por odio, animadversión en relación a las preferencias a las orientaciones sexuales, a la religión, a cuestiones jurídicas y que es importante que esto se sancione a través de nuestro Código Penal; en ese sentido la Fiscalía Especializada en materia Derechos Humanos a través de la Unidad de Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad generaron diversas reuniones y se logró generar esta propuesta legislativa a la que se le estará dando curso".

Además, indicó que en lo que va del 2020, la Fiscalía General del Estado de

San Luis Potosí (FGESLP) ha judicializado tres carpetas de investigación con este contexto y otras tres carpetas están en el proceso de investigación, al igual que la Unidad de Homicidios y Feminicidios también captó al menos dos investigaciones relacionadas con estos eventos.

"Nosotros como Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tenemos la obligación y la misión de atender a todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad, en ese sentido les puedo comentar que, a través de la investigación de delitos de daño, de lesiones, hemos podido tener proximidad con personas de la comunidad LGBTTIQA+, y esto nos ha permitido ir visibilizando este tipo de delitos y que a la postre al día de hoy hemos generado tres carpetas de investigación con estas personas y bueno también estamos investigando algunos otros hechos".

Por su parte, el activista Andrés Costilla Castro reconoció la participación de las autoridades potosinas de quienes recibieron una respuesta positiva para trabajar la propuesta que hicieron llegar a los legisladores hace unos días, la cual esperan pueda ser aprobada ante de que termine esta Legislatura.

"Muchos activistas a nivel nacional nos preguntan ¿cómo le hacen para trabajar con las instituciones?, porque muchas veces las organizaciones civiles tienen esa dificultad para establecer este vínculo con el gobierno; en San Luis Potosí llevamos años trabajando con ellas, a veces de común acuerdo otras con un poco de rigidez, pero al final trabajamos con propuestas, y en este sentido esta iniciativa tuvo toda la disposición. Mi reconocimiento a la Fiscalía de Derechos Humanos y al Fiscal de esta apertura que la Fiscalía tiene a la ciudadanía, este es un mensaje para decir que se puede trabajar, que hay una confianza y que están a favor de crear entornos favorables para una justicia social".

De igual manera Gustavo Guevara, Premio Estatal de Derechos Humanos 2017, afirmó que esta iniciativa no es exclusiva de la comunidad LGBTTIQA+, también lo hace por los grupos originarios, las personas con discapacidad y quienes son agredidos por su religión o creencias, por su ideología o militancia política, características físicas o situación jurídica por mencionar algunas.

"La iniciativa no es exclusiva de la población LGBTTIQA+ sino que habla justamente de alguna característica o motivo que venga desde el odio, desde el desconocimiento, desde el rechazo, desde la animadversión, de que me molesta que existas por alguna situación, no es exclusivo de la comunidad; creemos que no hay algún punto para que se contraponga algún diputado o diputada, ya que esto pasa a salvaguardar la dignidad de todas las personas".

Mientras tanto, Jorge Vega Arroyo, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas consideró que en la práctica es importante que se vea como delito autónomo, y felicitó el impulso que se ha dado para que se considere como un nuevo tipo penal.

"El delito de odio para lesiones y homicidio ya existe, ya está contemplado; la iniciativa lo que hace es que se considere como un delito autónomo para homicidio, lesiones y daños en las cosas, pero también como se señala, no solamente es exclusivo para la comunidad lésbico gay sino en su totalidad el discurso de odio, por lo que protege a aquellas personas que han sido víctimas de este odio por razones de género, de identidad sexual, pero también por pensamiento político, por sus creencias por ser migrantes, engloba todo esto".

Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aplaudió el esfuerzo y participación de la sociedad civil en la creación de políticas públicas que abonen a la lucha por los derechos que las comunidades que históricamente han sido vulneradas.

"San Luis Potosí se ha colocado a la vanguardia gracias a la lucha de los colectivos como "Amigos Potosinos", hoy se tiene una realidad en matrimonio igualitario, el cambio de identidad sexo genérica a través de un procedimiento muy sencillo en materia administrativa y ahora la construcción en conjunto de todas las instituciones aquí presentes de esta iniciativa que precisamente pretende tipificar el crimen de odio. Esto es importante y era fundamental contar con la visión de quienes finalmente cuando se comete un delito son los responsables de integrar una carpeta de investigación, quien mejor que un agente del Ministerio Público y la Fiscalía para entender cuáles son los elementos de convicción que en determinado momento deben tener las carpetas, por eso fue tan importante este trabajo en conjunto".