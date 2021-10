Impulsan crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana

El diputado José Antonio Lorca Valle, presentó una iniciativa con diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado con el objetivo de introducir el concepto de la seguridad ciudadana a la Ley del Sistema, y cambiar la denominación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Comentó que la propuesta busca crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual sustituirá a la actual Secretaría de Seguridad Púbica del Estado, a fin de incorporarle un enfoque de efectividad y proximidad social, incorporación permanente y transversal del respeto y promoción de los derechos humanos.

Así mismo, ampliar el espacio de acción para la prevención del delito y la cultura de la legalidad y mejorar las capacidades interinstitucionales de coordinación estratégica y operativa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como las corporaciones municipales de seguridad ciudadana en cada uno de los 58 ayuntamientos potosinos.

Lorca Valle precisó que, "hoy más que nunca San Luis Potosí necesita un viraje en su política de seguridad y el camino no es imitar a la Guardia Nacional, que por más positiva que sea, se enfoca a un tipo de delincuencia muy particular y con competencia exclusiva del orden de gobierno federal, por eso es necesario replantearla, pero dentro de las atribuciones de la legislación, atribuciones, y realidad delictiva y criminológica estatal".

Finalmente, enfatizó en la seguridad ciudadana, pues es la mejor alternativa para San Luis Potosí porque se enfoca en el concepto más importante de la política pública: las personas. Poner el énfasis no en la represión sino en la prevención; en la planeación, no en la reacción; en los derechos humanos, no en la fuerza del Estado; en el respeto al debido proceso, no en la espectacularidad de las detenciones ilegales; en la inclusión de la ciudadanía en la política pública y no en la implementación de una política pública que jamás considera a los ciudadanos en las acciones gubernamentales.

La propuesta será enviada a comisiones para ser discutida y analizada, para posteriormente ser enviada al Pleno del Congreso del Estado, para su votación.