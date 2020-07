IMSS amplía 35% su capacidad hospitalaria en Valles

De acuerdo con el Plan Institucional de Reconversión Hospitalaria para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí puso en marcha la siguiente etapa, que consiste en incrementar la capacidad hospitalaria para la atención de pacientes con esta enfermedad.

La titular de la Oficina de Representación, María Guadalupe Garrido Rojano, señaló que el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6, en Ciudad Valles, ha alcanzado un 85 por ciento de la ocupación en camas hospitalarias, derivado de la atención de pacientes que presentan síntomas respiratorios de gravedad.

Para garantizar la atención médica de pacientes por COVID-19, se determinó adicionar 14 camas hospitalarias, lo que significa un 35 por ciento de disponibilidad en área COVID. De esta manera, actualmente, el HGZ No. 6 dispone de 54 camas ubicadas en dicha zona, ubicada en el tercer piso de la unidad médica.

Garrido Rojano expuso que, en esa escala, los Hospitales Generales de Sub Zona de No. 4, en el Naranjo, y No. 9, en Rioverde, recibirán y atenderán intervenciones quirúrgicas de pacientes referidos de Ciudad Valles por enfermedades que no son relacionadas con COVID-19.