IMSS exhorta a donar sangre de forma altruista

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí hace un llamado para donar sangre de forma altruista, como un acto de empatía y solidaridad con las y los pacientes hospitalizados que requieren del vital líquido para salvar su vida.

El Banco de Sangre del IMSS promueve la donación de sangre, con el propósito de concientizar a la población en general para llevar a cabo este acto de manera voluntaria.

El jefe del Banco de Sangre, Carlos Rosillo Martínez, expuso que el año pasado, durante la Jornada de Donación Altruista, se presentaron 13 donadores de quienes se lograron captar seis litros de líquido hemático. "Desafortunadamente son pocas las personas que acuden a donar por iniciativa propia y no por cubrir el requisito de apoyar a algún familiar o conocido", añadió.

Reconoció que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 han disminuido las captaciones de donantes voluntarios; señaló que, con la implementación del filtro sanitario para identificar a personas con síntomas respiratorios, fiebre y dolor de cabeza, se disminuye la propagación de contagios.

Se pone a disposición de las personas interesadas en donar el número telefónico 4448-27-12-72 para solicitar una cita. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 13: 00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Destacó la importancia de contar con sangre segura y suficiente para beneficiar con un tratamiento oportuno a pacientes con enfermedades como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia; así como para otras personas que llegan a sufrir algún accidente de gravedad.

Mencionó que los requerimientos para donar sangre consisten en ser mayor de edad y menor de 65 años; pesar más de 50 kilos, contar con buena salud; no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos doce meses, no consumir drogas; no estar embarazada o en lactancia.

También es importante para la donación no haber consumido analgésicos los últimos 5 días y no presentar síntomas de resfriado en el último mes. Asimismo, se requiere que la persona no haya ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

Rosillo Martínez puntualizó que el personal institucional que labora en el Banco de Sangre cuenta con el equipo e insumos de protección personal, como son googles o caretas, cubrebocas, batas y guantes principalmente, para atender a los donantes y garantizar un procedimiento seguro.