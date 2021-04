IMSS pide mantener las medidas de protección contra Covid en Semana Santa

En este periodo vacacional de Semana Santa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió a la sociedad mantener las medidas de protección contra Covid-19, tales como la sana distancia, el lavado de manos, uso de gel antibacterial y quedarse en casa en medida de lo posible.

"Es un cambio cultural que debemos incorporar a nuestras actividades para no relajar las medidas sanitarias ante los riesgos de contagio", señaló Manuel Carlos Ortega Álvarez, titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo del Seguro Social.

Señaló que la sana distancia, el uso de gel antibacterial, el uso adecuado de cubrebocas, y el lavado frecuente de manos, deben ser parte de nosotros, "su cumplimiento es de vida o muerte".

Para este periodo vacacional recomendó quedarse en casa a la población con algún padecimiento respiratorio, diabetes o hipertensión.

Ortega Álvarez dijo que estos días de asueto, la gente busca espacios para diversión, descanso o actividades culturales. "Si no tienes condiciones de vulnerabilidad, puedes salir a lugares cercanos a casa, en grupos pequeños y con las recomendaciones de rigor".

Indicó que, aunque el semáforo de riesgo epidémico esté en color verde para algunas entidades, aún estamos en emergencia sanitaria y mientras no se levante, seguiremos en riesgo de contagio.

El titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo del IMSS pidió evitar en lo posible las concentraciones que se dan en aeropuertos y terminales de autobuses, y si se halla en esa situación, ser disciplinado en las medidas de higiene, alejarse de sitios cerrados, sin ventilación y tener cuidado al momento de consumir alimentos.

En el caso de los empresarios del ramo turístico afiliados al IMSS, señaló que el Seguro Social ofrece asesorías en apego a los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio por Covid-19.

Refirió que se elaboró un listado de comprobación dentro de la Plataforma de Nueva Normalidad, para que los empleadores incluyan su autoevaluación, bajo protesta de decir verdad.

Posteriormente, dijo, podrán asignar a un trabajador de la empresa para que tome el Curso Turismo Retorno Seguro (actualizado). Al concluir de manera exitosa, la plataforma permitirá obtener el Reconocimiento a Empresa Turística Segura ante Covid-19 al registrar el folio CLIMSS.

Subrayó que este documento puede colocarse a la vista del público para hacer saber a sus clientes que "no solamente conoces los lineamientos, sino que te sigues actualizando y en este periodo vacacional, te has preparado para garantizar condiciones seguras ante Covid-19 dentro de tus instalaciones".

El listado de comprobación específico para turismo contempla establecimientos de alimentos y bebidas; alojamiento, parques temáticos, balnearios, playas y albercas; centros de convenciones, exposiciones, museos, tours, transporte y otras actividades turísticas ya sean micro, medianas o grandes empresas.