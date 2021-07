IMSS San Luis Potosí realizará Cuarta Jornada Nacional de Recuperación de Servicios durante el fin de semana

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí llevará a cabo la Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios del IMSS los días 2, 3 y 4 de julio, donde brindará cirugías, consultas de especialidad médica y acciones PrevenIMSS.

Durante estos tres días, especialistas de los Hospitales General de Zona (HGZ) No. 1, 2, 6 y 50 realizarán cirugías de córnea y catarata, Ortopedia, Cirugía general y Ginecología, así como colposcopias y estudios de tomografía axial computarizada y electromiografías.

Por otro lado, en los consultorios PrevenIMSS de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 3 en Ciudad Valles, No. 8 en Ciudad del Maíz y No. 45 en la capital potosina se brindarán acciones de detección de enfermedades crónicas degenerativas, como diabetes e hipertensión arterial.