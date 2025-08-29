Inauguran Vía Alterna; desahogaría 35% el tráfico de la 57

Con la expectativa de que se disminuirá 35 por ciento el tránsito vehicular a la Zona Industrial que transita por la carretera 57, este día el Gobierno del Estado inauguró la denominada Vía Alterna, proyecto de movilidad iniciado desde el sexenio pasado.

Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros de longitud, destacando la construcción de un puente vehicular que se complementa con la rehabilitación de la prolongación de la avenida Salk.

Luego de realizar un recorrido por el paso superior, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que la obra significó una inversión acumulada de poco más de 700 millones de pesos.

Tal monto corresponde al tramo intervenido hasta el Eje 122, la edificación de un puente, reparación de 5.7 kilómetros de la prolongación de la avenida Salk, así como reparaciones en la avenida Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la primera etapa de la vía, a cargo de la federación, donde recientemente se reportaron desprendimientos de rocas.

Anunció que, para el próximo año se buscará la ampliación de los trabajos de mejoramiento hasta al Eje 140, a fin de que concluya en su totalidad el proyecto de desahogue de la rúa federal 57.