Inauguran Vía Alterna; desahogaría 35% el tráfico de la 57
Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros hacia la Zona Industrial
Con la expectativa de que se disminuirá 35 por ciento el tránsito vehicular a la Zona Industrial que transita por la carretera 57, este día el Gobierno del Estado inauguró la denominada Vía Alterna, proyecto de movilidad iniciado desde el sexenio pasado.
Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros de longitud, destacando la construcción de un puente vehicular que se complementa con la rehabilitación de la prolongación de la avenida Salk.
Luego de realizar un recorrido por el paso superior, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que la obra significó una inversión acumulada de poco más de 700 millones de pesos.
Tal monto corresponde al tramo intervenido hasta el Eje 122, la edificación de un puente, reparación de 5.7 kilómetros de la prolongación de la avenida Salk, así como reparaciones en la avenida Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la primera etapa de la vía, a cargo de la federación, donde recientemente se reportaron desprendimientos de rocas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Anunció que, para el próximo año se buscará la ampliación de los trabajos de mejoramiento hasta al Eje 140, a fin de que concluya en su totalidad el proyecto de desahogue de la rúa federal 57.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Inauguran Vía Alterna; desahogaría 35% el tráfico de la 57
Rubén Pacheco
Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros hacia la Zona Industrial
Lamenta Galindo que no se cumpla contrato de Aquos
Rolando Morales
Recordó que el Ayuntamiento paga cerca de 15 millones de pesos por agua de la presa de El Realito
Desmienten que en SLP se aplique jornada laboral de 40 horas
Rolando Morales
Colectivos criticaron los dichos del secretario del Trabajo, Crisógoro Sánchez Lara