logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inauguran Vía Alterna; desahogaría 35% el tráfico de la 57

Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros hacia la Zona Industrial

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2025 12:38 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Con la expectativa de que se disminuirá 35 por ciento el tránsito vehicular a la Zona Industrial que transita por la carretera 57, este día el Gobierno del Estado inauguró la denominada Vía Alterna, proyecto de movilidad iniciado desde el sexenio pasado.

Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros de longitud, destacando la construcción de un puente vehicular que se complementa con la rehabilitación de la prolongación de la avenida Salk.

Luego de realizar un recorrido por el paso superior, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que la obra significó una inversión acumulada de poco más de 700 millones de pesos. 

Tal monto corresponde al tramo intervenido hasta el Eje 122,  la edificación de un puente, reparación de 5.7 kilómetros de la prolongación de la avenida Salk, así como reparaciones en la avenida Comisión Federal de Electricidad  (CFE) y la primera etapa de la vía, a cargo de la federación, donde recientemente se reportaron desprendimientos de rocas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Anunció que, para el próximo año se buscará la ampliación de los trabajos de mejoramiento hasta al Eje 140, a fin de que concluya en su totalidad el proyecto de desahogue de la rúa federal 57.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inauguran Vía Alterna; desahogaría 35% el tráfico de la 57
Inauguran Vía Alterna; desahogaría 35% el tráfico de la 57

Inauguran Vía Alterna; desahogaría 35% el tráfico de la 57

SLP

Rubén Pacheco

Las obras implicaron una intervención de 8.6 kilómetros hacia la Zona Industrial

Lamenta Galindo que no se cumpla contrato de Aquos
Lamenta Galindo que no se cumpla contrato de Aquos

Lamenta Galindo que no se cumpla contrato de Aquos

SLP

Rolando Morales

Recordó que el Ayuntamiento paga cerca de 15 millones de pesos por agua de la presa de El Realito

Desmienten que en SLP se aplique jornada laboral de 40 horas
Desmienten que en SLP se aplique jornada laboral de 40 horas

Desmienten que en SLP se aplique jornada laboral de 40 horas

SLP

Rolando Morales

Colectivos criticaron los dichos del secretario del Trabajo, Crisógoro Sánchez Lara

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS
Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

SLP

Rubén Pacheco

No hay marcha atrás, señala Sánchez Lara