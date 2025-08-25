Vía Alterna quedaría inaugurada en septiembre: RGC

En caso de que, por cuestiones de agenda no sea posible entregarla al concluir la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la vía alterna quedaría inaugurada en septiembre próximo, estimó de nueva cuenta el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El pasado 3 de agosto, el mandatario estatal informó que la inauguración de la vialidad se realizaría después del 20 de agosto, casi en la conclusión del evento ferial. Previamente había dicho que sería antes del comienzo.

Aunque Gallardo Cardona refirió que el Gobierno del Estado se apegará al plazo de entrega, establecido en este mes, matizó que, de no ser así, se cumpliría con la inauguración después de la gira a Japón, contemplada el próximo mes.

"Agosto tiene 30 días ¿no? 31, ya ves, hasta un día más me conseguiste. Entonces, sí claro, tenemos que tener la Vía Alterna. Vamos a ver si por agenda la alcanzamos a inaugurar antes de la gira a Japón, si no llegando de la gira, pero creo todo parece ser que será antes de la gira", manifestó.

