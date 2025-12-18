Incendio en predio cercano al Centro Histórico

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la capital potosina informó sobre un incendio en un predio ubicado cerca del Centro Histórico, lo que obligó a aplicar cierres y abanderamiento vial en la calle Coronel Espinosa, en el cruce con Pedro Moreno, como medida preventiva.

El H. Cuerpo de Bomberos realiza maniobras para controlar el siniestro, mientras oficiales de la Policía Vial mantienen presencia en la zona para resguardar a peatones y automovilistas.

La autoridad pidió tomar precauciones, atender las indicaciones y considerar rutas alternas.

