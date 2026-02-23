Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante la semana pasada fueron liquidados los 15 incendios registrados en distintos municipios del estado y confirmó la detención de una persona como presunta responsable de provocar uno de los siniestros.

Acciones de la autoridad para controlar incendios

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, detalló que en lo que va de la temporada se han atendido 30 incendios, con una afectación aproximada de 17 mil hectáreas de vegetación.

Precisó que solo la semana pasada se combatieron 13 incendios en municipios como Cerritos, Zaragoza, Guadalcázar, Mexquitic, Venado y Villa Hidalgo, con una superficie afectada superior a mil 86 hectáreas.

Detención por presunta provocación de incendio

Ordaz Flores destacó la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), autoridades municipales y voluntarios para contener los siniestros.

Asimismo, informó que en el municipio de Ahualulco fue detenida una persona señalada como presunta responsable de provocar un incendio, quien ya fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En días recientes, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira recordó que en San Luis Potosí existen sanciones severas para quienes ocasionen incendios forestales, ya sea de forma intencional o por negligencia, y advirtió que el Código Penal contempla penas de prisión y multas para los responsables.

La CEPC aseguró que, pese a tratarse de una temporada atípica, los daños se limitaron a entornos naturales y no se reportaron afectaciones a personas o viviendas.