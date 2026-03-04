Incongruente, disminuir recursos con más atribuciones: Ravel Cuevas

La propuesta del Gobierno Federal de reducir en 25 por ciento el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales abriría un escenario de presión operativa para el sistema electoral, en un contexto de ampliación constante de funciones.

Así lo señaló la consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, quien consideró incongruente disminuir recursos mientras se incrementan atribuciones.

En entrevista, expuso que desde la reforma político-electoral de 2014, el INE no solo organiza comicios federales, sino que asumió la fiscalización nacional de partidos, la designación de consejerías locales y la coordinación de elecciones estatales. A ello se sumaron mecanismos de participación ciudadana como consultas populares y revocación de mandato, además de la organización de la próxima elección judicial.

Advirtió que la carga institucional también aumentó tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que implicó nuevas obligaciones en materia de transparencia. De concretarse el ajuste presupuestal, dijo, podría verse afectada la calidad técnica y logística con la que el instituto desarrolla sus procesos.

En el marco del análisis de la reforma electoral impulsada por la presidenta de la república, sostuvo que el INE presentó propuestas para fortalecer derechos político-electorales, entre ellas incorporar acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, garantizar el voto de personas en prisión preventiva y consolidar el voto anticipado para personas con movilidad limitada.

La consejera hizo un llamado al Congreso de la Unión a revisar con responsabilidad el alcance de la iniciativa y ponderar sus implicaciones institucionales.

Refirió que el funcionamiento del sistema electoral es un componente central de la estabilidad democrática y de la certeza en los procesos de renovación del poder público.