"Incongruente", propuesta panista de más espacios a jóvenes: Arreola

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Carlos Arreola Mallol, acusó incongruencia en el PAN al promover una reforma para obligar la postulación de más jóvenes en distritos electorales, al señalar que ese partido no ha abierto espacios reales a este sector y mantiene concentradas las candidaturas en perfiles que han permanecido por varios periodos.

En respuesta a la iniciativa del diputado panista Rubén Guajardo Barrera, el legislador de Morena sostuvo que la inclusión de juventudes no puede limitarse a una obligación legal si los partidos no la aplican en su vida interna. "Entre Rubén Guajardo y la dirigente y senadora Verónica Rodríguez ocupan todos los cargos y ni un espacio para las juventudes, y ya no están muy jovencitos que digamos", expresó.

No obstante, advirtió que la propuesta enfrenta riesgos legales, al señalar que las acciones afirmativas reconocidas en la Constitución están dirigidas a grupos históricamente vulnerados, como mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas, por lo que incluir a jóvenes sin sustento constitucional podría derivar en una inconstitucionalidad y vulnerar la autonomía de los partidos políticos en su organización interna.

Arreola Mallol insistió en que el problema de fondo es la falta de congruencia de los partidos que, pese a promover reformas, no abren espacios a nuevas generaciones. Señaló que en el PAN persisten esquemas de reelección que limitan el acceso de jóvenes y acusó a su dirigencia de concentrar cargos sin dar oportunidad a este sector, al tiempo que llamó a "pregonar con el ejemplo".

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Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, consideró que la iniciativa debe revisarse con cautela, al advertir que algunos de sus planteamientos podrían generar efectos contrarios a los que busca, particularmente en esquemas como la representación proporcional y la integración de planillas municipales.