logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Indaga FGE hallazgo de cuerpos que causó polémica con Zacatecas

Sin embargo, García Cázares aclaró que no existe certeza de que los hechos hayan ocurrido en territorio potosino

Por Samuel Moreno

Diciembre 02, 2025 12:04 p.m.
A
María Manuela García Cázares/Foto: Pulso

María Manuela García Cázares/Foto: Pulso

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, confirmó que la institución mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con el hallazgo de siete cuerpos en la zona limítrofe con Zacatecas, pero aclaró que no existe certeza de que los hechos hayan ocurrido en territorio potosino.

La fiscal explicó que la localización de los cuerpos derivó de una llamada al 911, tras la cual elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo. Sin embargo, precisó que hasta ahora no hay elementos que indiquen que los homicidios sucedieron en el municipio de Santo Domingo, como se ha especulado.

García Cázares informó que se cuenta con datos que confirman que al menos doce personas habrían sido privadas de la libertad en Zacatecas, lo que refuerza la línea de investigación que apunta a que los hechos se originaron en esa entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Añadió que la Fiscalía potosina colabora con su homóloga de Zacatecas en diversas diligencias solicitadas formalmente, y señaló que, en caso de que la Fiscalía General de la República decida atraer el caso, la institución a su cargo participará en la integración de la información correspondiente; "siempre hemos sido colaboradores en esos temas", sostuvo.

LEA TAMBIÉN

Investigan video de presunto involucrado en caso Jorge Eduardo

García Cázares explicó que la carpeta de investigación no incluye información sobre esas imágenes

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian huachicol minero para construir libramiento Ventura-El Peyote
Denuncian huachicol minero para construir libramiento Ventura-El Peyote

Denuncian "huachicol minero" para construir libramiento Ventura-El Peyote

SLP

El Universal

El robo de materiales en Villa Hidalgo afectó el patrimonio de ejidatarios dueños de los terrenos, dicen senadores

Remoción de concejales de Villa de Pozos, una posibilidad: Serrano
Remoción de concejales de Villa de Pozos, una posibilidad: Serrano

Remoción de concejales de Villa de Pozos, una posibilidad: Serrano

SLP

Ana Paula Vázquez

El presidente de la Jucopo dijo que se analiza la responsabilidad institucional

Presentan la Primera Guía de Turismo Accesible en la capital
Presentan la Primera Guía de Turismo Accesible en la capital

Presentan la Primera Guía de Turismo Accesible en la capital

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento destaca los espacios que cumplen con indicadores internacionales de accesibilidad

Anuncia SITTGE marcha por represión y ahorcamiento financiero
Anuncia SITTGE marcha por represión y ahorcamiento financiero

Anuncia SITTGE marcha por "represión y ahorcamiento financiero"

SLP

Samuel Moreno

Trabajadores activos acudirán con rostros cubiertos para evitar represalias laborales