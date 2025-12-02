Indaga FGE hallazgo de cuerpos que causó polémica con Zacatecas
Sin embargo, García Cázares aclaró que no existe certeza de que los hechos hayan ocurrido en territorio potosino
La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, confirmó que la institución mantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con el hallazgo de siete cuerpos en la zona limítrofe con Zacatecas, pero aclaró que no existe certeza de que los hechos hayan ocurrido en territorio potosino.
La fiscal explicó que la localización de los cuerpos derivó de una llamada al 911, tras la cual elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo. Sin embargo, precisó que hasta ahora no hay elementos que indiquen que los homicidios sucedieron en el municipio de Santo Domingo, como se ha especulado.
García Cázares informó que se cuenta con datos que confirman que al menos doce personas habrían sido privadas de la libertad en Zacatecas, lo que refuerza la línea de investigación que apunta a que los hechos se originaron en esa entidad.
Añadió que la Fiscalía potosina colabora con su homóloga de Zacatecas en diversas diligencias solicitadas formalmente, y señaló que, en caso de que la Fiscalía General de la República decida atraer el caso, la institución a su cargo participará en la integración de la información correspondiente; "siempre hemos sido colaboradores en esos temas", sostuvo.
Investigan video de presunto involucrado en caso Jorge Eduardo
García Cázares explicó que la carpeta de investigación no incluye información sobre esas imágenes
