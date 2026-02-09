logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Indepi informa jornada por el Día de la Lengua Materna

El evento se llevará a cabo el 20 de febrero en La Palma, Tamasopo.

Por Redacción

Febrero 09, 2026 07:28 p.m.
A
Indepi informa jornada por el Día de la Lengua Materna

El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi) informó que el próximo 20 de febrero, a partir de las 10:00 horas, se realizará en la localidad de La Palma, Tamasopo, una jornada cultural con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna.

De acuerdo con el comunicado oficial, el evento se desarrollará de manera interinstitucional y contempla actividades orientadas a la preservación y difusión de las lenguas originarias de los pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí.

El programa incluye danzas tradicionalespresentaciones literariasexhibición de materiales didácticos en lenguas maternas y la premiación de la convocatoria "Mi historia sin límites", enfocada en la recuperación de la tradición oral comunitaria. Asimismo, se impartirá una conferencia sobre derechos lingüísticos y su relevancia en procedimientos jurisdiccionales, a cargo del Poder Judicial del Estado.

Según lo informado por el Indepi, las actividades están dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes de comunidades originarias, con el objetivo de promover el uso y reconocimiento de sus lenguas maternas en el ámbito educativo y cultural. 

Indepi informa jornada por el Día de la Lengua Materna
Indepi informa jornada por el Día de la Lengua Materna

Indepi informa jornada por el Día de la Lengua Materna

