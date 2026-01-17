Industriales ven oportunidad en obras e inversión

La industria en San Luis Potosí observa con optimismo los recientes anuncios de inversión del Gobierno del Estado, al considerar que pueden reactivar el empleo y destrabar proyectos que se habían frenado por la incertidumbre comercial.

El presidente de Industriales Potosinos AC (IPAC), Rodrigo Sánchez Espinosa, señaló que los anuncios llegan tras un periodo en el que las inversiones "se han venido retrasando, se han venido apagando un poquito", principalmente por factores ligados al T-MEC.

"Que se anuncien estas inversiones lo vemos de manera muy positiva, porque es justamente lo que hemos venido diciendo todo el año pasado", afirmó.

El dirigente industrial destacó que estos anuncios se suman a proyectos de infraestructura ya en marcha, en particular los relacionados con la carretera 57, donde ya iniciaron trabajos en sus laterales.

"Esto se suma a las inversiones que ya están iniciando para la modernización y la prealimentación de las laterales de la carretera 57", explicó.

Sánchez Espinosa reiteró que, desde la perspectiva empresarial, cualquier flujo de capital tiene un impacto directo en el mercado laboral y en la actividad económica del estado.

"Toda inversión se ve siempre con una visión positiva, porque genera más empleos en San Luis Potosí", sostuvo.

Los anuncios fueron realizados por el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, así como por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), que reportó la llegada de inversión extranjera durante el primer semestre del año.